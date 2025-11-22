BIST 10.923
Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Konya'nın Hüyük ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Beyşehir-Şarkikaraağaç kara yolunun 18. kilometresinde Z.G. (39) yönetimindeki 42 K 1262 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan E.E, F.Ö, F.E. ve Y.E, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan sürücü, yapılan müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

