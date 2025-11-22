BIST 10.923
DOLAR 42,44
EURO 48,92
ALTIN 5.552,10
HABER /  GÜNCEL

Türkiye, 46. Uluslararası Kahire Film Festivali'nden iki ödülle döndü

Türkiye, 46. Uluslararası Kahire Film Festivali'nden iki ödülle döndü

Türkiye'den iki film, Mısır'da düzenlenen 46. Uluslararası Kahire Film Festivali'nde ödül kazandı.

Abone ol

Türkiye, bu yıl festivale "Turkish Spotlight" temasıyla katıldı. Turkish Spotlight seçkisinde "Kanto", "Bildiğin Gibi Değil" ve Türkiye'nin Oscar adayı "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri", Uluslararası En İyi Film kategorisinde "Aldığımız Nefes" ve "Öldürdüğümüz Şeyler", kısa film kategorisinde de "Dilan Hakkında Konuşmalıyız" adlı filmler yer aldı.

Uluslararası Uzun Metrajlı Film Jürisi'nin başkanlığını da bu yıl ünlü Türk yönetmen Nuri Bilge Ceylan üstlendi.

12-21 Kasım'da düzenlenen ve dünyadan 150 filmin katıldığı festivalde iki Türk filmi ödüle layık görüldü.

Mısır Kültür Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Öldürdüğümüz Şeyler" filmi en iyi senaryo dalındaki Necip Mahfuz ödülünü, "Aldığımız Nefes" de Bronz Piramit ödülünü kazandı.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Kahire Film Festivali'ne çok sayıda Türk sanatçının katıldığını, bundan gurur ve mutluluk duyduklarını belirtti.

Türk sanatçıları, yönetmenleri, yapımcıları ve senaristleri tebrik eden Şen, başta Mısırlı sanatçı Hüseyin Fehmi olmak üzere festivalde emeği geçen herkese, bu olağanüstü etkinliği başarıyla organize ettikleri ve Türkiye'ye gösterdikleri ilgi için teşekkür etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Burhanettin Duran: Gazze'deki ateşkesin korunması küresel barışın da ön şartıdır
Burhanettin Duran: Gazze'deki ateşkesin korunması küresel barışın da ön şartıdır
Türk diplomasisi kazandı: 196 ülkenin lideri 'İklim' için Türkiye'de masaya oturacak
Türk diplomasisi kazandı: 196 ülkenin lideri 'İklim' için Türkiye'de masaya oturacak
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 21 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 21 Filistinli hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, G20 Zirvesi'ne ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, G20 Zirvesi'ne ilişkin açıklama
Zelenski'ye tehdit gibi sözler: Minik yüreğiyle savaşabilir
Zelenski'ye tehdit gibi sözler: Minik yüreğiyle savaşabilir
Adalet Bakanı Tunç: Yazı işleri müdürlerinin nakil taleplerini gerçekleştirdik
Adalet Bakanı Tunç: Yazı işleri müdürlerinin nakil taleplerini gerçekleştirdik
Fenerbahçe'ye Merih Demiral transferinde şok engel
Fenerbahçe'ye Merih Demiral transferinde şok engel
Kemal Kılıçdaroğlu: CHP rüşvetle, rüşvetçilerle anılamaz
Kemal Kılıçdaroğlu: CHP rüşvetle, rüşvetçilerle anılamaz
Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti
Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu: Gazze'deki ateşkesin devamı önemli
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu: Gazze'deki ateşkesin devamı önemli
Bakan Yerlikaya'dan CHP lideri Özel'e jet yanıt! "Kimsenin haddi değildir"
Bakan Yerlikaya'dan CHP lideri Özel'e jet yanıt! "Kimsenin haddi değildir"
Sağlık Bakanı Memişoğlu açıkladı: 412 hekim yurt dışına gitti, 249'u döndü
Sağlık Bakanı Memişoğlu açıkladı: 412 hekim yurt dışına gitti, 249'u döndü