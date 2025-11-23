BIST 10.923
Beşiktaş'ta Rafa Silva, yine idmana çıkmadı

Samsunspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş'ta Rafa Silva, yine idmana katılmadı.

Süper Lig'in 13. haftasında yarın Samsunspor'u konuk edecek Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

İDMANDAN NOTLAR

Kondisyon ve taktik çalışan futbolcular, antrenmana ısınma koşuları ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Antrenman, 5'e 2 top kapma idmanının ardından taktik çalışmayla tamamlandı.

