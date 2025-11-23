BIST 10.923
GÜNCEL  /  YEREL

Ankara'da apartmanda patlama oldu!

Ankara'nın Mamak ilçesinde apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Mutlu Mahallesi Mutlu Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından dairede yangın çıktı.

Ankara'da apartmanda patlama oldu! - Resim: 0

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz firmasının ekipleri sevk edildi.

Patlamada dairede yaşayan L.Ü. (50) yaralandı. L.Ü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bina sakinleri ise güvenlik nedeniyle tahliye edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken, hasar oluşan dairedeki patlamanın nedeni araştırılıyor.

