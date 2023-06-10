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Zeydan Karalar, kürsüye çağırdığı partiliyi tokatladı

Zeydan Karalar, kürsüye çağırdığı partiliyi tokatladı

Seçim çalışmalarının yapıldığı dönemde CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın sandık görevlileriyle yaptığı toplantıda bir partiliyi tokatladığı ortaya çıktı.

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CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, seçim döneminde şehirde görev alacak sandık görevlileriyle bir araya geldi.

Seçim döneminden günler sonra ortaya çıkan videoda Karalar'ın sandık görevlileriyle yaptığı toplantıda bir partiliyi tokatladığı ortaya çıktı.

Tepki çekti

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Karalar'ın partili vatandaşı kürsüye çağırarak tokat attığı görüldü.

Öte yandan sandık görevlisine atılan tokat, sosyal medyada tepki çekti.

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