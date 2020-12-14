Yüzlerce kişi arasından seçildiler! İşte yurtdışına yollanacak 15 yetenekli genç

Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı tarafından yurtdışında müzik eğitimi için verilen bursu kazanan 15 yetenekli genç sanatçının isimleri belli oldu.

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Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı tarafından, yurtdışında müzik eğitimi için burs verilen olağanüstü yetenekli genç sanatçıların sayısı 145’e ulaştı. 1987 yılından bu yana verilen burslara bu yıl, 9’u kadın, 6’sı erkek 15 genç sanatçı hak kazanırken, bugüne kadar verilen toplam destek tutarı ise 1 milyon dolara yaklaştı.



Verilen bilgiye göre, burs başvuruları her yıl Haziran-Temmuz aylarında yapılıyor. Yapılan bütün başvurular, Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı tarafından belirlenen Müzik Bursları Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlar adaylara Eylül ayında duyuruluyor. Müzik alanında lisans diplomasına sahip, saygın bir yurtdışı müzik öğrenim kurumunda lisansüstü bir eğitim programına kabul edilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm genç sanatçılar, burs başvurusunda bulunabiliyor.







Bursiyerler dünya sahnelerinde

Vakfın müzik burslarıyla yurtdışında eğitim gören üstün yetenekli gençler, dünya sahnelerinde de adlarından söz ettiriyor. Bunlar arasında en çok dikkat çeken isimler şöyle:

Muhiddin Dürrüoğlu: Brüksel Kraliyet Konservatuvarı’nda profesör

Fora Baltacıgil: Münih Filarmoni Orkestrası kontrbas grup şefi

Efe Baltacıgil: Seattle Senfoni Orkestrası Viyolonsel grup şefi

Elif Ezgi Kutlu: Strazburg Operasımezzosoprano

Gökhan Aybulus: Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda piyano ana sanat dalı öğretim üyesi

Emirhan Tunca: Manhattan School of Music’te Oda müziği hocası







Bu yıl burs kazanan genç sanatçılar şöyle:

Aslıhan Keçebaşoğlu

Deniz Ayşe Birdal

Deniz Esen

Denizsu Polat

Ece Selin Yüksel

Elman Mecid

Elvin HoxhaGaniyev

Erdem Delibaş

Ezgi Göktürk

İdil Kutay

İlker Yiğit Gül

Melis Çom

Pelinnur Işıkcı

Sabahattin Emre Türktopu

Tolga Akman