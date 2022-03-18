Yurt dışına çıkış harcı ne kadar oldu Yurt dışına çıkış harcına zam kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Yurt dışına çıkış harç tutarına zam geldi. 150 TL olarak belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yurt dışı çıkış harcı bedeli daha önce 50 TL'ydi.

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Yurt dışına çıkış harcı ile ilgili karar Resmî Gazete'de yayımlandı. Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda "Ekli 'Yurt Dışına Çıkış Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 5597 sayılı Kanunun 1'inci maddesi gereğinde karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Yayımlanan karara göre yurt dışına çıkış harç tutarı 50 TL'den 150 TL'ye yükseltildi. Kararda "8/3/2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1'inci maddesinde yer alan harç tutarı 150 TL olarak yeniden belirlenmiştir." denildi. Yürürlüğe giren kararın, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütüleceği belirtildi.