İki liselinin sır ölümü! Attıkları konuma giden arkadaşları korkunç manzara ile karşılaştı bu notu bıraktılar

Olay yerine gelen polis ekipleri öğrencilerden birini ağacın dalına asılı vaziyette diğerini ise boynunda asılı ip ve kırılan ağaç dalı ile yerde cansız bedenlerini buldu. Polis 15 yaşındaki lise öğrencisi iki arkadaşın intihar ettiği şüphesi üzerinde dururken, intiharlarının arkasındaki sır perdesini ise telefonlarındaki mesajlarını inceledikten sonra çözeceği öğrenildi.