YSK'dan seçim kararı! 3 ilde 5 belediye başkanı seçilecek

YSK'dan seçim kararı! 3 ilde 5 belediye başkanı seçilecek

YSK’nın Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir’de belde statüsü kazanan 5 merkezde 7 Haziran 2026’da belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için seçim yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) belde statüsü kazanan yerlerde mahallî idareler seçimi yapılmasına ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

ÜÇ İL BEŞ MERKEZ
Karara göre Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir’de toplam 5 merkezde 7 Haziran 2026 Pazar günü sandık kurulacak. Bu yerlerde belediye başkanı ile belediye meclis üyeleri belirlenecek.

YOLÜSTÜ, ÇEVRECİK, BAĞTAŞI, TEKKE, MUSTAFAPAŞA
Halk TV'de yer alan habere göre seçim yapılacak merkezler Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Gümüşhane merkezde Tekke ve Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa oldu.

Bu yerlerin belde statüsü kazanmasının ardından yerel yönetim organlarının belirlenmesi için seçim takvimi başlatıldı.

41 PARTİ SEÇİME GİRECEK
YSK kararında, seçime katılma yeterliliği bulunan partilerin belirlenmesi gerektiği de vurgulandı. Buna göre seçmen kütüklerinin verilebileceği 41 siyasi parti bulunuyor.

Listede AKP, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, TİP, Yeniden Refah Partisi ve Zafer Partisi’nin de aralarında olduğu 41 parti yer aldı.

