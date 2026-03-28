Tahran'da art arda patlamalar! Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına füze isabet etti

ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar yaşandı.İran Atom Enerjisi Kurumu, Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne atılan bir füze, santral sahasına isabet ettiğini belirtti.Can kaybı ile maddi ya da teknik hasar bildirilmedi.

AA muhabiri, Tahran'ın kuzeydoğusunda şiddetli patlamalar meydana geldiğini bildirdi. Patlamalarla gökyüzüne ışık yükselirken, bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü.

Elektrik kesintisi yaşandı

Saldırıların ardından İran hava savunma sistemleri devreye girdi.

​​​​​​​İran basını, kentin bazı bölgelerinde kısa süreli elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, patlamalar kentin 1. bölgesinde yer alan Şehid Mahallati'de, 4. bölgesinde Risalet Otoyolu çevresinde, 9. bölgede Mehrabad Havalimanı çevresinde ve 18. bölgedeki Sadabad'da meydana geldi.

Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına füze isabet etti

 İran'ın güneyindeki Basra Körfezi'nde bulunan Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nin, füzeyle vurulduğu bildirildi. İran Atom Enerjisi Kurumuna ait ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "ABD-İsrail saldırılarında Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne atılan bir füze, santral sahasına isabet etti." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu tesise 3'üncü kez düzenlendiği belirtilen saldırıda can kaybı ile maddi ya da teknik hasar bildirilmedi.

