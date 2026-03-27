Rusya'dan benzin ihracatı kararı! Piyasaları sarsacak gelişme

Rusya'da, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yerli üreticilerin benzin ihracatı yasaklandı.

İran, ABD-İsrail savaşı küresel enerji piyasalarında deprem etkisi oluşturmaya devam ederken Rusya çarpıcı bir karara imza attı.

Rusya Devlet haber ajansı Tass, iki Rus yetkiliye dayandırdığı habere göre, Rusya'nın 1 Nisan'dan itibaren benzin ihracatını yasaklayacağını bildirdi.

YASAK 31 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK

Habere göre, Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, ilgili bakanlıklar ve petrol şirketleriyle yapılan bir toplantının ardından kabul edildi ve 31 Temmuz'a kadar yürürlükte kalacak.

Söz konusu kararın petrol fiyatlarında istikrar sağlamayı ve iç pazara öncelikli yakıt tedarikini garanti altına almayı, böylece maliyetlerin tahminlerin üzerine çıkmasını önlemeyi amaçladığı aktarıldı.