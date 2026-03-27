Rusya'dan benzin ihracatı kararı! Piyasaları sarsacak gelişme

Rusya'da, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yerli üreticilerin benzin ihracatı yasaklandı.

İran, ABD-İsrail savaşı küresel enerji piyasalarında deprem etkisi oluşturmaya devam ederken Rusya çarpıcı bir karara imza attı.

Rusya Devlet haber ajansı Tass, iki Rus yetkiliye dayandırdığı habere göre, Rusya'nın 1 Nisan'dan itibaren benzin ihracatını yasaklayacağını bildirdi.

YASAK 31 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK

Habere göre, Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, ilgili bakanlıklar ve petrol şirketleriyle yapılan bir toplantının ardından kabul edildi ve 31 Temmuz'a kadar yürürlükte kalacak.

Söz konusu kararın petrol fiyatlarında istikrar sağlamayı ve iç pazara öncelikli yakıt tedarikini garanti altına almayı, böylece maliyetlerin tahminlerin üzerine çıkmasını önlemeyi amaçladığı aktarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
MHP'de İzzet Ulvi Yönter depremi! Genel Başkan Yardımcılığını bıraktı
MHP'de İzzet Ulvi Yönter depremi! Genel Başkan Yardımcılığını bıraktı
Öğrenciler yapay zekayla Hz. Muhammed'in hayatını anlatan animasyonlar üretecek
Öğrenciler yapay zekayla Hz. Muhammed'in hayatını anlatan animasyonlar üretecek
Sergen Yalçın hakkındaki asılsız iddialar incelendi: Kanıt bulunamadı
Sergen Yalçın hakkındaki asılsız iddialar incelendi: Kanıt bulunamadı
Numan Kurtulmuş: Türkiye olarak insani değerlerin yanında olmaya devam edeceğiz
Numan Kurtulmuş: Türkiye olarak insani değerlerin yanında olmaya devam edeceğiz
ABD basını: İran'a saldırılarda şu ana kadar 303 ABD askeri yaralandı
ABD basını: İran'a saldırılarda şu ana kadar 303 ABD askeri yaralandı
Volkswagen'den İsrail açıklaması: Demir Kubbe için silah üretecekler
Volkswagen'den İsrail açıklaması: Demir Kubbe için silah üretecekler
Tüm Avrupa bu fotoğrafı konuşuyor! 'Osmanlı İmparatorluğu geri döndü'
Tüm Avrupa bu fotoğrafı konuşuyor! 'Osmanlı İmparatorluğu geri döndü'
Hande Erçel uyuşturucu testi sonrası serbest bırakıldı
Hande Erçel uyuşturucu testi sonrası serbest bırakıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan savaş mesajı: 'Faturasını tüm insanlık ödüyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan savaş mesajı: 'Faturasını tüm insanlık ödüyor'
CHP’li Marmaris Belediyesi'ne rüşvet baskını kamerada
CHP’li Marmaris Belediyesi'ne rüşvet baskını kamerada
TFF'den 7 kulübe ceza! Puanları silinecek
TFF'den 7 kulübe ceza! Puanları silinecek
Bakan Kurum BM'de Türkiye'nin COP31 vizyonunu anlattı
Bakan Kurum BM'de Türkiye'nin COP31 vizyonunu anlattı