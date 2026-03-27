Hande Erçel uyuşturucu testi sonrası serbest bırakıldı

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonları kapsamında ifade veren oyuncu Hande Erçel, ATK'da saç ve kan örneği verdikten sonra serbest kaldı.

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan oyuncu Hande Erçel, yurt dışından Türkiye’ye dönerek ifade verdi.

YURT DIŞINDAN DÖNDÜ, GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında adı geçen ve o sırada yurt dışında olduğu belirlenen Erçel hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gelişmeleri medyadan öğrendiğini belirten oyuncu, Türkiye’ye döndü.

Havalimanında gözaltına alınan Erçel, işlemler için İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Erçel'in burada ifade işlemleri tamamlandı.

SAÇ VE KAN ÖRNEĞİ ALINDI

Savcılık talimatıyla oyuncudan uyuşturucu kullanımı iddialarına ilişkin inceleme yapılmak üzere saç ve kan örneği alındı.

Erçel, bu işlemler için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

SERBEST BIRAKILDI

Tüm işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hande Erçel serbest bırakıldı.