Volkswagen'den İsrail açıklaması: Demir Kubbe için silah üretecekler

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume, şirketin Osnabrück'teki fabrikasını, İsrail'in "Demir Kubbe" hava savunma sistemi için parça üretmek üzere dönüştürme çalışmaları yürüttüklerini teyit etti.

Almanya, soykırımcı İsrail'e olan desteğini sürdürüyor. İran savaşının ortasında güç kaybeden katil İsrail devletine Almanya kucak açtı.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume, dünyanın siyasi, sosyal ve ekonomik gelecek vizyonlarının ele alındığı kongrede konuştu.

"OSNABRÜCK FABRİKASI ASKERİ ÜRETİME GEÇECEK"

Volkswagen'in Üst Yöneticisi Blume, zayıf talep ve Çinli üreticilerin artan rekabetiyle mücadele eden grubun, tasarruf tedbirleri çerçevesinde üretimden çekilmeyi planladığı Osnabrück tesisine yeni bir işlev kazandırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Almanya'nın kuzeyindeki Osnabrück fabrikasının, savunma sanayi üretimine kaydırılması için görüşmeler yürüttüklerini teyit eden Blume, "Çeşitli savunma şirketleriyle temas halindeyiz. Bu, Osnabrück tesisi için kalıcı bir çözüm olabilir." dedi.

Volkswagen'in doğrudan "silah sistemleri" üreticisi olmayacağını savunan Blume, söz konusu fabrikanın geleceğine ilişkin "Volkswagen'in savunma sektöründeki faaliyetleri daha ziyade askeri taşıma ve lojistik üzerine yoğunlaşacaktır; zira bizim temel yetkinliğimiz bu alandadır." ifadelerini kullandı.

VOLKSWAGEN’İN SAVUNMA SANAYİSİNE GEÇİŞ PLANI

Financial Times'ın (FT) haberine göre, Volkswagen, İsrailli silah şirketi Rafael Advanced Defense Systems ile stratejik bir ortaklık için masaya oturdu.

Görüşmelerin odağında, Osnabrück fabrikasında "Demir Kubbe" hava savunma sistemi için ağır hizmet tipi kamyonlar ve jeneratörler gibi kritik bileşenlerin üretilmesi yer alıyor.

Alman hükümet yetkilileri, konuya ilişkin yaptıkları açıklamalarda, VW ve Rafael arasındaki spesifik görüşmeler hakkında yorum yapmaktan kaçınsa da, otomotiv sektöründeki dönüşümü yakından takip ettiklerini bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Almanya'daki istihdamı güvence altına alacak her türlü girişimi memnuniyetle karşılıyoruz" denilerek, projeye yeşil ışık yakıldı.

Yaklaşık 2 bin 300 kişinin çalıştığı Osnabrück tesisi, halihazırda Porsche'nin Cayman ve Boxster modelleri ile T-Roc Cabriolet üretimini gerçekleştiriyor.

Savunma sanayisine geçiş planı, Avrupa'nın yeniden silahlanma sürecinde olduğu bir dönemde, Volkswagen'in binek araç bölümündeki kayıplarını telafi etme ve istihdamı koruma stratejisinin kritik bir parçası olarak değerlendiriliyor.

"SAVAŞ SUÇLARINA ORTAKLIK" UYARISI

Volkswagen'in söz konusu hamlesi, Almanya'da siyasi ve hukuki tartışmaları da beraberinde getirdi.

Sol Parti Milletvekili Mirze Edis, İsrail ile yapılacak bir savunma işbirliğinin, Berlin'i "savaş suçlarına ortak" edebileceğini belirterek, "Başka hayatları feda ederek iş güvencesi sağlamayı düşünemeyiz." dedi.

Hukuk uzmanları Torsten Menge ve Aidan Simardone ise Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararlarına atıfta bulunarak, soykırım ve insan hakları ihlallerine karışmış bir orduya ekipman sağlamanın, Almanya'nın uluslararası hukuk yükümlülüklerini ihlal edebileceği uyarısında bulundu.

Uzmanlar, VW'nin Nazi dönemi geçmişini hatırlatarak, şirketin yeniden bir çatışma bölgesine üretim yapmasının "trajik" olduğunu vurguladı.