CHP’li Marmaris Belediyesi'ne rüşvet baskını kamerada

Muğla’nın Marmaris ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında, İmar Müdürlüğü’nde görevli bir kamu görevlisinin 4 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediye çalışanlarına yönelik imar ve ruhsat işlerinde usulsüzlük iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasında, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, belediyede çalışan bazı kamu görevlilerinin imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaparak maddi menfaat sağladıklarının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

SUÇÜSTÜ YAKALANMA ANLARI KAMERADA

"Otel, restoran, işletme ve yeni iskan işlemlerinde menfaat elde ederek çıkar amaçlı birlikte hareket ettikleri tespit edilmiş olup, bu kapsamda 26 Mart 2026'da İmar Müdürlüğünde görevli T.D. isimli şüpheli 4 bin USD rüşvet alırken suç üstü yakalanmıştır.

Soruşturma kapsamında, tespiti yapılan şüphelilere yönelik 26 Mart 2026 gecesi ikamet, iş yeri ve Marmaris Belediyesindeki ofislerinde arama yapılmış, 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, suç unsuru delillere el konulmuştur."