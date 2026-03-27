POLİTİKA

Özgür Özel'den Uşak Belediye Başkanı'nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın gözaltına alınmasına ilişkin ilk kez konuştu. Özel, "Türkiye’nin dört bir yanında baskı altındayız ama dimdik ayaktayız" ifadesini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından işlem başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde aralarında Yalım’ın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Otel odasında gözaltına alındı

Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın bir otelin 902 numaralı odasında yakalandığı, gözaltı sırasında yanında Uşak Belediyesi’nde çalışan 21 yaşındaki S.A. isimli bir kadının bulunduğu tespit edildi.

Özgür Özel'den operasyona tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Gençlik Örgütü Dünya Kongresi’nde yaptığı açıklamada operasyona tepki gösterdi. Türkiye’de yaşanan süreci Brezilya’daki gelişmelere benzeten Özel, Lula örneğini hatırlattı. Özel, "Türkiye’de Brezilya’da yaşanana benzer bir süreç yaşanıyor. Lula’ya atılan iftiraları, hapiste tutulmasını, seçime sokulmamaya çalışılmasını hatırlayın. Eğer biz başarırsak neyi başardığımızı düşünün" ifadelerini kullandı.

"Dimdik ayaktayız"

CHP’nin baskı altında olduğunu savunan Özel, “Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul’a getirtiyor. 19 belediye başkanımız içeride. 450 arkadaşımızın yargılandığı, 107’sinin tutuklu olduğu duruşma Silivri’de sürüyor. Türkiye’nin dört bir yanında baskı altındayız ama dimdik ayaktayız” dedi.

CHP'li Karaoba: Hangi aklın ürünü?

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba da gözaltı şekline tepki gösterdi. Karaoba, “Evinde gözaltına alınabilecekken otel odasında gözaltına almak hangi aklın ürünüdür?" ifadelerini kullandı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi daha öldürdü
Bakan Gürlek: ‘Türkiye Yüzyılı adaletin yüzyılı olacak’
İsveç, Lübnan'a insani yardım gönderecek
İncirlik Üssü'nde siren sesleri: MSB'den açıklama geldi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara Almanya'ya gidiyor
Trendyol Süper Lig'de 29, 30 ve 31. hafta maçlarının programı
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı yakalandı
İran'dan kara harekatı iddiaları üzerinden ABD'ye gözdağı
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
MSB kaynaklarından "İncirlik'te sirenlerin çaldığına" ilişkin paylaşımlar hakkında açıklama
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu