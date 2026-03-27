Umreye giden kadın, Kabe'nin örtüsünü kesti

Türk kafilesiyle umreye giden bir kadın, hatıra niyetiyle Kabe'nin örtüsünü makasla kesince bölgedeki polis tarafından gözaltına alındı.

Türkiye'den vatandaşlar, umre için yola çıktı. Umreye giden vatandaşlar Kabe'yi görünce gözyaşlarını tutamıyor ve ellerini semaya açarak dua ediyor. 

HATIRA OLSUN DİYE KABE'NİN ÖRTÜSÜNÜ KESTİ

Bu kez umreye giden Türk kafilesinde ilginç bir an yaşandı...

Türk kafilesiyle umreye giden ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kadın, hatıra niyetiyle Kabe'nin örtüsünü makasla kesti.

GÖZALTINA ALINDI

Hatıra olması için Kabe'nin örtüsünü makasla kesen ve fark edilen kadın, bölgeye gelen ekipler tarafından gözaltına alındı. 

ORTALIK KARIŞTI

Gözaltı işlemi sırasında ortalığın karıştığı görülürken, polise ise diğer vatandaşlar engel olmaya çalıştı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Özel'den Uşak Belediye Başkanı'nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum
İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi daha öldürdü
Bakan Gürlek: ‘Türkiye Yüzyılı adaletin yüzyılı olacak’
İsveç, Lübnan'a insani yardım gönderecek
İncirlik Üssü'nde siren sesleri: MSB'den açıklama geldi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara Almanya'ya gidiyor
Trendyol Süper Lig'de 29, 30 ve 31. hafta maçlarının programı
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı yakalandı
İran'dan kara harekatı iddiaları üzerinden ABD'ye gözdağı
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
MSB kaynaklarından "İncirlik'te sirenlerin çaldığına" ilişkin paylaşımlar hakkında açıklama
