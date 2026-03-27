Araba alacakları sevindiren liste! Kampanyalı sıfır araçlarda son fırsatlar
Mart ayıyla birlikte otomotiv sektöründe kampanya yoğunluğu yeniden hız kazandı. Bahar döneminin yaklaşmasıyla birlikte showroomlarda hareketlilik artarken, markalar arasındaki rekabet de belirgin şekilde yükseliyor.
MART 2026’DA OTOMOBİL KAMPANYALARINDA HANGİ MODELLER VE ÖDEME SEÇENEKLERİ ÖNE ÇIKIYOR?
CİTROEN C3 AİRCROSS (PLUS) & E-C3 AİRCROSS (ELEKTRİKLİ)
300 bin TL’ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı bulunuyor.
CİTROEN C4 & C4 X (MAX 2025)
150 bin TL’ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi veya 30 bin TL nakit indirim avantajı sunuluyor.
CİTROEN AMİ
270 bin TL’ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı sağlanıyor.
