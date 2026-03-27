Tüm Avrupa bu fotoğrafı konuşuyor! 'Osmanlı İmparatorluğu geri döndü'

A Milli Takım'ın Romanya’yı 1-0 yendiği maçta Ferdi Kadıoğlu ile mehteran ekibinin aynı karede yer aldığı bir fotoğraf Avrupa basınında “Osmanlı İmparatorluğu geri döndü” yorumlarıyla gündem oldu.

Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeri play-off yarı final mücadelesinde Romanya'yı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Millilerimiz play-off finalinde Kosova ile karşı karşıya gelecek. Final mücadelesinden de galibiyetle ayrılmamız durumunda Dünya Kupası'na katılacağız.

Dün oynanan Romanya maçı öncesinde mehteran ekibi gösteri sundu. Maç boyunca saha kenarında hazır bekleyen mehteran ekibinin Ferdi Kadıoğlu ile aynı kareye girdiği bir fotoğraf gündem oldu.

Özellikle Avrupa basınında ve Avrupa merkezli sosyal medya hesapları söz konusu fotoğrafı paylaşarak "Osmanlı İmparatorluğu geri döndü" şeklinde yorumlar yapıldı.

Yapılan paylaşımlara Türk ve yabancı birçok sosyal medya kullanıcısı yorum yaptı. Özellikle yabancı kullanıcıların yaptığı yorumlar gündem oldu.

Kullanıcıların yaptıkları yorumlardan bazıları şu şekilde:

"Şövalyelerin yüreklerine korku salan o ses."



"Avrupa'yı işgal edeceğiz ve Mbappe'yi yeniçeri askeri yapacağız."



"Yanlarında bunca güçlü oyuncu varken kaybetmeleri imkansızdı"



"FIFA "enerji getirin" dedi, onlar bir imparatorluk getirdiler."



"Evet, ama modern teknolojiyle"



"Uyanın Vikingler! Daha büyük bir Viking geldi."



"Şu anda Prens Arda Güler'in gelip onları büyük başarılara ulaştırmasını bekliyoruz."



"Oyun sırasında Avrupalıların geçmiş travmalarını tetiklemek ve psikolojik avantaj elde etmek gerçekten zekice bir taktik."



"Dünyanın buna şu anda ihtiyacı vardı."



"Futbol tarihinin en büyük imparatorluklarından biri"

Sosyal medyada İspanyol bir kullanıcı ise mehter takımının maç öncesindeki gösteriyi paylaşarak "Türk milli takımının Romanya maçına mehter bandosu eşliğinde çıkması, dünya çapında büyük yankı uyandırdı." notunu düştü.

Kullanıcının aynı paylaşımında "Rumenler 500 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'na vergi ödediler." ifadeleri de yer aldı.