Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan savaş mesajı: 'Faturasını tüm insanlık ödüyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde bölgede yaşanan çatışmalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İsrail-ABD ve İran arasında devam eden savaşın yalnızca taraf ülkeleri değil, tüm dünyayı etkilediğini vurguladı.

Dünya Ekonomik Forumu Türkiye Ülke Stratejisi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir aydır bölgemizi derinden sarsan bu anlamsız, hukuksuz ve gereksiz savaşın faturasını çatışmaların tarafları kadar tüm insanlık da ödüyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Enerji piyasalarından üretim, bilişim, ulaşım ve ticaret ağlarının işleyişine kadar geniş bir alanda savaşın olumsuz etkilerini tüm dünya hissediyor. Diplomasi ve diyalog yoluyla ortak bir paydada buluşma imkanı varken bu yolların sabote edilmesinin yükünü insanlık ailesi olarak hepimiz birlikte çekiyoruz.Şu bir gerçek ki, çatışmalar sona ermezse ödenecek fatura kabaracaktır. Coğrafi mesafenin bu süreçte bir anlamı olmayacak."