Sergen Yalçın hakkındaki asılsız iddialar incelendi: Kanıt bulunamadı

Sergen Yalçın hakkında ortaya atılan bahis ve şike iddialarının, yargı kaynaklarının incelemelerine göre asılsız olduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı 'Futbolda bahis ve şike operasyonu' tüm hızıyla devam ediyor.

Soruşturma kapsamında TFF tarafından birçok PFDK sevki yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyon kapsamında da adli işlemler gerçekleştirildi ve kulüp yöneticileriyle futbolcular da dahil olmak üzere birçok isim tutuklandı.

SERGEN YALÇIN HAKKINDA ÇEŞİTLİ İDDİALAR ORTAYA ATILDI

Tüm bu yaşanan gelişmeler doğrultusunda Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için de kaynağı doğrulanmamış ve sadece iddiadan öteye geçmeyen bazı söylentiler yayıldı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlılar 22. dakikada 2-0 öne geçti. Maçın 26. dakikasında Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü ve teknik direktör Sergen Yalçın kırmızı kart gördü.

Karşılaşmayı hem hocasız hem de 10 kişiyle tamamlayan Beşiktaş sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Maçtan önce bir bahis şirketinin Sergen Yalçın'ın kırmızı kart göreceğine yüksek oranlı bahis açması sosyal medyada gündem olurken tartışmaları da beraberinde getirdi.

İDDİALARA AÇIKLIK GETİRDİ

Gazeteci Sinan Burhan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Sergen Yalçın hakkındaki tartışmalara açıklık getirdi.

Burhan, "Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’da şike ve bahis var mı?" şeklinde başladığı paylaşımında söz konusu iddiaların neden ortaya çıktığını anlattı.

Söz konusu paylaşımda iddianın ilk olarak Süper Lig'in ilk yarısında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde gündeme geldiğini belirten Sinan Burhan;

Sergen Yalçın'ın maçın 26. dakikasında kırmızı kart gördüğünü,



Maçtan yaklaşık 2 saat önce bir bahis şirketinin Sergen Yalçın kırmızı kart görür şekilde 1'e 1000 gibi yüksek bir oran açtığını,



Sergen Yalçın'ın maçta kırmızı kart görmesi nedeniyle "Önceden bilgi mi sızdırıldı?", "Bahis ve şike manipülasyonu mu var?" şeklindeki soruları gündeme getirdiğini



Bunlardan dolayı da Sergen Yalçın'ın zan altında kaldığını söyledi.

BAHİS VE ŞİKE TESPİT EDİLMEDİ

Burhan aynı paylaşımında Sergen Yalçın için çıkan bahis ve şike iddialarının gerçek dışı olduğunu söyleyerek yargı kaynaklarının incelemelerine göre bahis ve şikeye ilişkin en ufak bir tespit ve belgenin olmadığını aktardı.

İŞTE SİNAN BURHAN'IN PAYLAŞIMINDA YER ALAN İFADELERİN TAMAMI:

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’da şike ve bahis var mı? Bu iddia ve tartışma neden başladı önce ona bakalım. İddia 2025 yılında oynanan Beşiktaş–Fenerbahçe derbisi sırasında gündeme geldi.

Sergen Yalçın Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide maçın 26. dakikasında kırmızı kart gördü

•Maçtan yaklaşık 2 saat önce, bir bahis şirketi

•Sergen Yalçın’ın kırmızı kart göreceğine 1’e 1000 gibi çok yüksek oran açtı

•Maçta gerçekten kırmızı kart görmesi, önceden bilgi sızdırıldı mı? Bahis ve şike manipülasyonu mu var?” gibi soruları gündeme getirdi .O nedenle Sergen Yalçın zan altında kaldı.

Net bilgi: Sergen Yalçın ile ilgili iddialar gerçek dışıdır. Yargı kaynaklarının incelemelerine göre bahis ve şikeye ilişkin en ufak bir tespit ve belge yoktur.