Fenerbahçe evinde Zalgiris'e yenildi

Fenerbahçe, EuroLeague'in 34. haftasında konuk ettiği Zalgiris'e 92-82 mağlup oldu.

EuroLeague'in 34. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Litvanya'nın Zalgiris takımını ağırladı.

Mücadeleyi 92-82'lik skorla Zalgiris kazandı.

Bu sonuçla üst üste 2, toplamda ise 11. kez mağlup olan Fenerbahçe, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Bayern Münih deplasmanına gidecek.

20. galibiyetini elde eden Zalgiris ise Barcelona ile karşılaşacak.

Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Joseph Bissang (Fransa), Igor Dragojevic (Karadağ)

Fenerbahçe: Horton-Tucker 18, Jantunen 6, Hall 4, Colson 11, Birch, Metecan Birsen 3, Baldwin 19, De Colo 11, Onuralp Bitim 2, Silva 8

Zalgiris: Williams-Goss 13, Francisco 14, Wright 10, Tubelis 13, Butkevicius 13, Giedraitis, Lo 4, Sleva 18, Birutis 6, Ulanovas 1, Brazdeikis

1. Periyot: 25-22

Devre: 44-49

3. Periyot: 62-66

Beş faulle oyundan çıkan: 34.15 Metecan Birsen (Fenerbahçe)