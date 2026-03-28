ABD Dışişleri Bakanı: İran'a saldırıları haftalar içinde tamamlamayı bekliyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'a yönelik saldırıları 'aylar değil, haftalar içinde tamamlamayı beklediklerini' ifade etti.

Fransa'daki G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin açıklamalar yapan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio savaşta 'çok iyi ilerleme olduğunu' savundu.

"Yapacak bazı işlerimiz var. İşi bitirmemiz gerekiyor ve biz de o işi bitiriyoruz" ifadelerini kullanan Rubio, İran'a saldırılarda planlanandan daha ileride olduklarını ve amaçlarına ulaşmak için kara birliklerine ihtiyaçları olmadığını öne sürerek, "Aylar değil, haftalar içinde uygun zamanda (saldırıları) tamamlamayı bekliyoruz" dedi.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ücretli geçiş sistemi kurması ihtimalini saldırıların ardından karşılaşılacak 'acil zorluklardan biri' olduğunu iddia eden Rubio, "Bu sadece yasa dışı değil, aynı zamanda kabul edilemez ve dünya için tehlikeli" değerlendirmesinde bulundu.

"DÜNYANIN BİR PLANA SAHİP OLMASI ÖNEMLİ"

Rubio, "Dünyanın buna karşı bir plana sahip olması önemli" yorumunda bulunarak ülkesinin bu planın parçası olmaya hazır olduğunu söyledi.

İran'ın '15 maddelik plana' ilişkin yanıtını bugün iletip iletmeyeceğine ilişkin soru üzerine Rubio, 'henüz cevap almadıklarını' belirtti.

Rubio, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere gerçekleştirdiği şiddete ilişkin soruya ise "Evet, bu konuda endişeliyiz ve bunu dile getirdik" yanıtını verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Fidan'dan İslam ülkelerine çağrı: İsrail'in oyununa gelmeyin
Bakan Fidan'dan İslam ülkelerine çağrı: İsrail'in oyununa gelmeyin
Rusya'dan benzin ihracatı kararı! Piyasaları sarsacak gelişme
Rusya'dan benzin ihracatı kararı! Piyasaları sarsacak gelişme
MHP'de İzzet Ulvi Yönter depremi! Genel Başkan Yardımcılığını bıraktı
MHP'de İzzet Ulvi Yönter depremi! Genel Başkan Yardımcılığını bıraktı
Öğrenciler yapay zekayla Hz. Muhammed'in hayatını anlatan animasyonlar üretecek
Öğrenciler yapay zekayla Hz. Muhammed'in hayatını anlatan animasyonlar üretecek
Sergen Yalçın hakkındaki asılsız iddialar incelendi: Kanıt bulunamadı
Sergen Yalçın hakkındaki asılsız iddialar incelendi: Kanıt bulunamadı
Numan Kurtulmuş: Türkiye olarak insani değerlerin yanında olmaya devam edeceğiz
Numan Kurtulmuş: Türkiye olarak insani değerlerin yanında olmaya devam edeceğiz
ABD basını: İran'a saldırılarda şu ana kadar 303 ABD askeri yaralandı
ABD basını: İran'a saldırılarda şu ana kadar 303 ABD askeri yaralandı
Volkswagen'den İsrail açıklaması: Demir Kubbe için silah üretecekler
Volkswagen'den İsrail açıklaması: Demir Kubbe için silah üretecekler
Tüm Avrupa bu fotoğrafı konuşuyor! 'Osmanlı İmparatorluğu geri döndü'
Tüm Avrupa bu fotoğrafı konuşuyor! 'Osmanlı İmparatorluğu geri döndü'
Hande Erçel uyuşturucu testi sonrası serbest bırakıldı
Hande Erçel uyuşturucu testi sonrası serbest bırakıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan savaş mesajı: 'Faturasını tüm insanlık ödüyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan savaş mesajı: 'Faturasını tüm insanlık ödüyor'
CHP’li Marmaris Belediyesi'ne rüşvet baskını kamerada
CHP’li Marmaris Belediyesi'ne rüşvet baskını kamerada