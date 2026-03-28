3 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildi

Erzurum'da kaçakçılık operasyonunda 3 kilogram külçe altın ele geçirildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda 3 kilogram külçe altın, 79 bin 900 Türk lirası, 5 bin 806 ABD Doları, 60 Euro, 12 milyon 370 bin İran riyali ve 290 paket sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

