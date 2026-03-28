Yönter'in istifasının ardından Cumburbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan dikkat çeken paylaşım

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in görevinden istifa etmesinin sosyal medya hesabından Kur’an-ı Kerim’den İbrahim Suresi 42’nci ayetini paylaştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter görevinden istifa etti. Yönter, kısa süre önce yaptığı paylaşımda “MHP’ye sızan ajan” ifadelerini kullanmış, "MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız…Paran da işe yaramayacak dümenci alçak…" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan kulis bilgilerine göre, Yönter'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteğiyle görevi bıraktığı iddia edildi.

Bu gelişmenin ardından Oktay Saral, sosyal medya hesabından Kur’an-ı Kerim’in İbrahim Suresi 42’nci ayetini paylaştı.

Saral paylaşımında, “Rasûlum! Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah, onları cezalandırmayı, dehşetten gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne ertelemektedir.(İbrahim 42.)” ifadelerine yer verdi.