Bir evde ele geçirildi! 1 metre uzunluğunda gören şaşırdı

Bilecik'te düzenlenen hayvan kaçakçılığı operasyonunda, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan labirent burma piton ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasaklı canlı hayvan ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmalar kapsamında, kent merkezinde O.K, R.Ş. ve Ş.Ö'nün ikametlerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, doğal yaşam alanı Güney Asya olan 6 aylık, yaklaşık 1 metre uzunluğunda labirent burma piton ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 1 kişi hakkında idari işlem uygulandığı ve yılanın Bursa Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildiği öğrenildi.