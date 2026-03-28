Bakanlıktan bibere fahiş fiyat uygulayan markete büyük ceza

Ticaret Bakanlığı, bedelini düşük beyan ettiği biberi fahiş fiyattan satan bir markete 1 milyon 806 bin 170 lira ceza uygulanacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarındaki biber fiyatlarına ilişkin paylaşımlar üzerine, ilgili birimlerce denetim ve inceleme başlatıldığı belirtildi.

Denetimlerde söz konusu ürünün Antalya Hali'nde daha yüksek fiyattan işlem gördüğünün belirlendiğine dikkati çekilen açıklamada, üretici, komisyoncu ve aracı bazı firmaların mali yükümlülüklerden kaçınmak amacıyla ürün fiyatlarını düşük göstererek eksik beyanda bulunduklarının tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu usulsüzlükte rolü bulunan firmaların Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirileceği ifade edildi.

Hal Kayıt Sistemi’ne düşük bedelle bildirilen ürünleri piyasada fahiş fiyatlarla satışa sunduğu belirlenen market hakkında da işlem başlatıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kendi beyanı esas alınarak Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edilen işletmeye, mevzuat kapsamında öngörülen en üst sınırdan olmak üzere 1 milyon 806 bin 170 lira tutarında idari para cezası uygulanacaktır. Bakanlık olarak, piyasada fiyat istikrarını bozucu her türlü girişime karşı denetimlerimiz kararlılıkla sürdürülecek olup, vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açan uygulamalara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir."

