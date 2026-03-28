DEM Partili Tuncer Bakırhan: Öcalan için İmralı’da bir yer inşa edilmiş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Abdullah Öcalan için İmralı'da bir yer inşa edildiğini iddia etti. Bakırhan, "Öcalan için İmralı’da bir yer, yapı ya da ev inşa edilmiş. Aslında bir yerleşke var ama bunun adı nedir, statüsü nedir? Oraya geçerken ne diyeceğiz, nasıl tarif edeceğiz meselesinin artık netleştirilmesi lazım. Yakın zamanda bu konuda gelişmeler olabilir, olabileceğini düşünüyorum." dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, kamuoyunda uzun süredir tartışılan "İmralı’da Abdullah Öcalan için yeni bir yapı inşa edildiği" iddia etti.Medya Haber TV’ye konuk olan Bakırhan, İmralı'da Öcalan için yapı inşa edildiği iddialarına ilişkin olarak şunları söyledi:

"Öcalan için İmralı’da bir yer, yapı ya da ev inşa edilmiş. Aslında bir yerleşke var ama bunun adı nedir, statüsü nedir? Oraya geçerken ne diyeceğiz, nasıl tarif edeceğiz meselesinin artık netleştirilmesi lazım. Yakın zamanda bu konuda gelişmeler olabilir, olabileceğini düşünüyorum"

"İnsanlar somut adım istiyor"

Hükümetin somut adımlar atması gerektiğini, DEM Parti'nin özel bir yasa için çalıştığını vurgulayan Bakırhan, "Tarafların ikna olacağı bir yasaya ihtiyaç var" dedi.

İktidarın bir yol haritasına sahip olması gerektiğini söyleyen Tuncer Bakırhan, "Artık hükümetin bir yol haritası olmalı. Artık sözde, iyi tariflerle, tanımlamalarla yürütemeyeceğimiz bir noktaya geldik. İnsanlar somut adımlar istiyor" ifadelerini kullandı. 

