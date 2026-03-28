Eski bakan Ali Yerlikaya'dan görev sonrası imaj değişikliği
İçişleri Bakanlığı görevinden geçtiğimiz ay alınan Ali Yerlikaya imaj değiştirdi. Alışılmışın dışında bir görünümle kamuoyunun önüne çıkan Yerlikaya'nın sakal bıraktığı görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla görevden alınmasının ardından gözlerden uzak kalan Yerlikaya’nın son hali kamuoyunda merak konusu olmuştu. Yeni görüntülerde Yerlikaya’nın alışılmış görünümünün dışına çıktığı görüldü.
SAKAL BIRAKTI
Görev süresi boyunca genellikle tıraşlı haliyle bilinen Yerlikaya’nın, bakanlık sonrası sakal bıraktığı ortaya çıktı. Yeni tarzıyla görüntülenen Yerlikaya’nın bu değişimi kısa sürede gündem oldu.
YERİNE MUSTAFA ÇİFTÇİ ATANMIŞTI
Ali Yerlikaya, 11 Şubat’ta yayımlanan karar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı görevinden alınmış, yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atanmıştı.
ALİ YERLİKAYA KİMDİR, GÖREVLERİ?
Ali Yerlikaya, 11.10.1968 tarihinde Konya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Konya'da tamamladı. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi "Kamu Yönetimi" bölümünden mezun oldu.
1990 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam adaylığı görevine başladı.
1993 yılında Kayseri İli Felahiye İlçesi Kaymakamlığına atandı.
Sırasıyla; Hilvan ( Şanlıurfa ) ve Sarıkaya (Yozgat) ilçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı.
29.05.2003 tarihinde İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine, 09.02.2004 tarihinde Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine atandı.
13.12.2007 - 17.05.2010 tarihleri arasında Şırnak Valisi, 23.05.2010 - 09.08.2012 tarihleri arasında Ağrı Valisi,
17.08.2012 - 03.03.2015 tarihleri arasında Tekirdağ Valisi, 05.03.2015 - 03.11.2018 tarihleri arasında Gaziantep
Valisi olarak görev yaptı.