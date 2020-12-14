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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
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Youtube'a neden girilemiyor? 'Something went wrong' hatası kullanıcıları isyan ettirdi

Youtube’a girmek isteyen kullanıcılar “something went wrong” hatası ile karşı karşıya kaldı. Sosyal medya devine giriş yapılamamasının ardından “youtube çöktü mü?” sorusu sorulmaya başlandı. Google Türkiye konuyla ilgili açıklama yaptı.

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Sosyal medya devi Youtube’a girmek isteyen kişiler “something went wrong” hatası ile karşı karşıya kaldı. Down detector haritasına göre saat 14:00’ten itibaren kullanıcılar Youtube’a girişte sorun yaşamaya başladı. Sorunun Türkiye bazlı değil küresel bir sorun olduğu Down Detector haritasında da yerini aldı.

Youtube'un yanı sıra Google'ın diğer hizmetleri arasında yer alan gmail, arama butonu da gecikmeden etkilendi. Konu ile ilgili kısa süre içerisinde açıklama gelmesi bekleniyor.


Something went wrong hatası
"Something went wrong" hatası Youtube'da herhangi bir sorun ile karşılaşıldığında verilen "bir şeyler yanlış gitti" hatası olarak veriliyor. Gmail ve YouTubeDown hashtag'i sosyal medyada gündem olmaya başladı 

Google Türkiye, yaşanan sorunun farkında olduklarının altını çizerek kritik sorunu gidermek için çalıştıklarını açıkladı.

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