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Ermenistan'da sokaklar durulmuyor! 3 günlük yas ilan edildi

DAĞLIK KARABAĞ yenilgisi sonrası siyasi krizin devam ettiği Ermenistan'da, istifa ettiği haberlerini yalanlayan Başbakan Nikol Paşinyan, 3 günlük yas ilan etti.

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Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasından sonra Dağlık Karabağ’da işgal ettiği toprakları kaybeden Ermenistan’da siyasi kriz devam ediyor.

Muhalefet Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını talep ederken gece saatlerinde Rus ve Ermenistan medyasında Paşinyan’ın istifa ettiğine dair iddialar dolaştı.

İstifa iddiaları

Sabah saatlerinde kameralar karşısına geçen Nikol Paşinyan istifa etmediğini söyleyerek, “Ben halkın oylarıyla geldim ancak yeni bir seçimde halk beni seçmezse giderim” diyerek muhalefete rest çekti.

Siyasi koridorlarda hala hareketlilik sürerken Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan parlamentonun olağanüstü toplanması çağrısında bulundu. Muhalefet tarafından sürekli baskı altında bulunan Paşinyan ise yeni bir adım atarak üstündeki baskıyı savurmaya çalışıyor.

Esir takası gerçekleşecek

Nikol Paşinyan yeni söylemler ve suçlamalar ile Başbakanlık konumunda kalmaya çalışırken sabah saatlerinde kameralar karşısına geçerek Azerbaycan’ı suçladı. Dağlık Karabağ’da, Ermenilerin değil aksine Azerbaycan askerinin saldırılar gerçekleştirdiğini savunan Paşinyan, “Azerbaycan’ın eylemleri kışkırtıcı ve Dağlık Karabağ’daki, Rus Barı Gücü misyonlarının yetersiz olduğunu göstermeyi amaçlıyorlar” dedi. Ayrıca ateşkes anlaşmadı maddeleri gereği esir takası yapacaklarını söyleyen Paşinyan, “Yakın zamanda tutukluların dönüşüne hazırlanıyoruz” diyerek kendilerinin de Azerbaycanlı mahkumları göndermeye hazır olduklarını ifade etti.

Paşinyan 3 günlük yas ilan etti

Başbakan Paşinyan ülkede yaşanan kutuplaşma ve kendisine yapılan istifa baskılarının ardından yeni bir karar açıkladı. Paşinyan aldıkları karar ile 19 Aralık tarihinden başlayarak ülkede 3 günlük yas ilan ettiklerini duyurdu. Paşinyan, “19 Aralık çatışmaların sona ermesinin 40’ncı günüdür. 19 Aralık’tan itibaren Ermenistan’da 3 günlük yas ilan edilecek Cumhuriyet Meydanı’nda yas yürüyüşü yapılarak farklı türde anma etkinlikleri düzenlenecek” dedi.

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