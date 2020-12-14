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Pendik'te sahile balık avlamak için gitmişti! Denizde görünce şok oldu

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Pendik'te denizden bir erkeğe ait ceset çıktı.

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Pendik'te balık avlamak için denize kıyısına gelen Bilal Ozan Dalbant, bir erkeğe ait cesedi gördü. Dalbant sahilde balık tutanlardan  yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi olay yerine gelerek denizdeki cesedi karaya çıkardı. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinde cesedin üzerinden Nedim Aydemir'e ait olduğu belirtilen kimlik çıktı. Polisin incelemelerinin ardından ceset, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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