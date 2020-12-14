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Bağcılar Belediyesi ücretsiz tablet başvuru ekranı-2020

Koronavirüs nedeniyle online eğitime devam eden öğrencilerin tablet ihtiyacını karşılamak için MEB tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılan 500 bin tabletin dağıtımına başlandı. Birçok belediye ise kampanyaya destek amacıyla ücretsiz tablet dağıtımına başladı. Bunlarda biri de Bağcılar Belediyesi oldu.

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MEB ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır sorusu uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin gündeminde. İhtiyaç sahibi öğrencilere daha önce dağıtılan ücretsiz tabletlerin ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 500 bin tablet dağıtımıyla ilgili yeni açıklama geldi. Selçuk ilk etapta 200 bin, daha sonra ise 300 bin tabletin öğrencilerle buluşturulacağını belirtti. MEB haricinde bazı belediye ve derneklerin destek amaçlı açtığı ücretsiz tablet başvuru ekranını ile talepler de alınmaya devam ediyor. Peki, MEB 500 bin tablet başvurusu nasıl yapılır? İşte, MEB ücretsiz tablet başvurusu hakkında ayrıntılar.

MEB tablet dağıtımı ne zaman:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tablet dağıtımıyla ilgili şunları ifade etti;

Dünyada sadece 4 ülke öğretim kademeleri için 3 ayrı TV kanalı kurabildi. Bunlardan biri Türkiye. Salgın sürecinde uzaktan eğitimin başladığı 23 Mart tarihinden bugüne kadar yaklaşık 12 milyar 249 milyon kez ziyaret edilen EBA platformu, dünyada eğitim kategorisinde en çok ziyaret edilen web sitesi olmuştur.

Şimdiye kadar çeşitli kuruluşların da desteğiyle 150 bin civarında tablet dağıtıldı. Bakanlık olarak çalışmalarımız devam ediyor. 21 Aralık tarihine kadar 200 bin tableti daha dağıtmış olacağız. Yarın da başlıyoruz. 2021 Ocak ortasına kadar 300 bin ilave tableti dağıtmış olacağız. Bu tabletlerin tamamı internet bağlantılı.

Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız; ilköğretimde 28'den 16'ya, ortaöğretimde de 18'den 11'e düşmüştür.

Bakan Selçuk tablet dağıtımı hakkında daha önce yaptığı açıklamada, "Aralığın 14'ünde, 21'inde, 28'inde tekrar bir dağıtım süreci başlıyor. Yaklaşık 300 bin tablet dağıtımı gerçekleştirilecek bu süreçte. Ocak ortasına kadar da 500 bin tabletin dağıtımı tamamlanmış olacak." bilgisini paylaştı.

Ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır: Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için hazırlanan dağıtım stratejisiyle hareket edilecek. Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı.

Bazı belediyeler de tablet kampanyası düzenlemeye başladılar. Belediyeler tarafından sağlanan tablet başvurusu için öğrenci adı soyadı, adresi bilgileri, veli bilgileri, okul sınıf bilgilerinin yazılması gerekiyor. İnternet üzerinden sağlanan başvuru formu tamamlandıktan sonra ücretsiz tablet başvuru işlemi gerçekleşiyor.

Bağcılar Belediyesi tablet başvurusu: Koronavirüs salgını nedeniyle okullarda yüz yüze eğitim yapılamaması üzerine ön plana çıkan dijital uzaktan eğitime katkı sunmak için harekete geçen Bağcılar Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası başlattı. Aşağıdaki link üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

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