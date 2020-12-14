Melis Alphan'ın dedesi kimdir arkadaşı torununa taciz etti

Yazar Hasan Ali Toptaş’ın tacizine uğradığını iddia eden çok sayıda kadının ardından sosyal medyada 'ifşa' dalgası başladı. Bunlardan biri de moda dünyasından gazeteciliğe adım atan Melis Alphan oldu. Melis Alphan dedesinin arkadaşı olan çok tanınan bir gazetecinin kendisini taciz ettiğini açıkladı.

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Gazeteci Melis Alphan yaptığı taciz ifşası ile gündeme geldi. Moda sektöründen gazeteciliğe geçiş yapan Melis Alphan, dedisinin yakın arkadaşı ve çok ünlü bir gazeteci tarafından 22 yaşında taciz edildiği anlattı. Dedem beni ona emanet etmişti diyen Melis Alphan'ın söyledikleri kan dondurdu. Melis Alphan'ın dedesi İzmir'de Tayyar Amca ya da Devrimci Tayyar olarak bilinen Tayyar Eraslan'dır.

İşte 22 yaşında tacize uğrayan ve 1.5 yıl o adamdan kaçtım diyen Alphan'ın açıklamaları...

Gazeteci Melis Alphan, Vizyon Dergisi'nde yaptığı moda editörlüğünün ardından Radikal gazetesinde muhabirlik yaptı. Daha sonra Milliyet, Hürriyet ve Cumhuriyet gazetesinde editörlük, yazarlık ve röportajlar yaptı. Haberleriyle birçok ödüle layık görüldü.

Melis Alphan kimdir: 15 Kasım 1978 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Özel İzmir Amerikan Koleji ve London College of Fashion'da moda tasarım eğitimi aldı. Melis Alphan'ın annem lise mezunu, babası Saint Joseph ve Türk Koleji mezunudur. Dedesi 'Devrimci Tayyar' olarak bilinen Tayyar Eraslan'dır.

Gazetecilik mesleğindeki ilk yıllarında moda eleştirmenliği yaptı. Sonraki yıllarda politik ve toplumsal konulara yöneldi.

2001'de Radikal gazetesinde çalışmaya başladı. 2003'te Milliyet gazetesine geçti. 2009'da Hürriyet gazetesinde çalışmaya başladı. 2018'de gazetenin Doğan Medya Grubu'ndan Demirören Medya Grubu'na geçmesinin ardından Cumhuriyet gazetesinde kariyerine devam etti.

'Peki Konuşalım' ve 'Moda Moda Dedikleri' adlarında iki kitap yayımladı.

2013'te 'Annem Beni Akıl Hastanesine Kapattı' röportajıyla 'En İyi Röportaj' dalında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından ödüllendirildi. 2015'te TMMOB Şehir Plancıları Odası Kent Planlama Basın Ödülleri'nde 'Ulusal Gazetecilik' dalında ödül aldı.

1978 doğumlu olan Melis Alphan, 2020 yılı itibariyle 42 yaşındadır ve bekardır.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @melisalphan kullanıcı adıyla yer almaktadır.

Moda dünyasından nasıl gazeteciliğe geçti: Gazetecilik mesleğinde 20 yılı geride bırakan Melis Alphan, moda tasarım eğitimi aldıktan sonra basın-yayın dünyasına nasıl geçtiğini, verdiği bir röportajda şöyle anlatmıştı:

* Moda tasarımı okumak nereden esti?

10 yıl resim yaptım. Ciddi ciddi. "Gideyim sanat okuyayım" dedim. Ama sürünmek istemiyordum, aileme sürekli bağımlı olmak da. Modayla da ilgiliydim, hem giyim hem çizim zevkimi tatmin edebileceğimi düşündüm ve soluğu London College of Fashion'da aldım.



* Londra'da kalmayı düşünmedin mi?

Daha fazla baba parası yemem gerekecekti, istemedim.

* Gazetecilik ne alaka? Türkiye'de, senin alanında iş mi yoktu?

Yoktu valla. 2000'de geldim, o yıllarda tasarımcı olarak iş imkanı yoktu. Bir de soğumuştum, başka bir şey yapmak istiyordum ama nereden başlayacağımı bilmiyordum. Vizyon Dergisi'nin moda editörü aradığını duyunca gittim, Elçin Yahşi’yle görüştüm, onu çok sevdim, başlayayım dedim.

* Ailenin tepkisi ne oldu?

Annem yıkıldı! Yıllarca, "Kendi mesleğini yapsan" deyip durdu. Ama artık demiyor. Vizyon'da bir buçuk yıl çalıştıktan sonra Elçin Yahşi'ye, Radikal'in hafta sonu ilavelerini teklif ettiler, ben de peşinden gittim. Orada muhabirlik yaptım. Milliyet Popüler Kültür eki çıkaracağı zaman da Mehmet Yılmaz, editör olarak beni aldı. O ek kapanınca yazı işlerine geçtim ama editörlük bana göre değildi. Başkalarının ürünleri üzerinde çalışmak değil, kendi ürünlerimi ortaya koymak istiyordum. Beni yazar yapan Sedat Ergin'dir.