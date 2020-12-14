BIST 1.391
DOLAR 7,84
EURO 9,53
ALTIN 460,27
HABER /  SAĞLIK

Yerli koronavirüs aşısının Faz-1 çalışması tamamlandı! Yan etki var mı?

Demirören Haber Ajansı

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli aşının Faz-1 dozlamasının bugün itibariyle başarıyla tamamlandığını açıkladı. Çalış, yaptığı açıklamada ciddi hiçbir yan etki görülmediğini ifade etti. Kısa sürede Faz-2 çalışmalarına geçilecek yerli aşının bu süreçte 200 gönüllüye uygulanmasının planlandığı aktarıldı.

Abone ol

ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Covid-19'a karşı aşı çalışmaları devam ediyor. Yerli aşı adayları arasında yaygın uygulanmaya en yakın olan ve insan deneyleri sürdürülen aşının Faz-1 kapsamındaki ilk doz uygulaması, kasım ayı başında 44 gönüllüye yapıldı. Önemli bir yan etkiye rastlanmayan ilk doz uygulamasından sonra ikinci doz uygulaması da 26 Kasım'da başlandı. Faz 1'in ikinci dozu da 44 gönüllüye uygulandı. İkinci dozun 44 gönüllüye uygulanmasıyla bugün itibarıyla Faz 1 çalışmaları tamamlandı.

ERÜ Rektörü Mustafa Çalış, "Covid-19'a karşı üniversitemiz tarafından geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen yerli aşımızın Faz-1 ikinci dozlaması bugün tamamlandı ve ciddi hiçbir yan etki görülmedi. Her şey yolunda giderse inşallah bu ay sonuna kadar Faz-2'ye geçmeyi planlamaktayız" dedi.

Öte yandan Faz-2 kapsamında 200 gönüllünün aşılanmasının planlandığı bildirildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bill Gates'ten ürküten tahmin: 4-6 ay ABD için en ölümcül dönem olabilir
Koronavirüs aşısından sonra Covid-19 ilacı bulundu! Tam bir korona engelleyici
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan taburcu oldu ilk uyarıyı yaptı: Kapanma 28 gün olmalı
CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin: Yoğun bakımlar yüzde 100 dolu, insanlar ölüme terk ediliyor
MİT'ten İran'lı ajan operasyonu! Uyuşturucu Baronu Zindaşti'nin 11 adamı yakalandı
Elektrik faturalarında yeni kazık engellendi! Şirketlerin otel, telefon, yemek giderleri faturaya eklenmeyecek
ÖNCEKİ HABERLER
Melis Alphan kimdir kaç yaşında tacize uğradı itiraf etti
Ankara'da banka şubesinde silahlı soygun girişimi! 1 kişi yaralandı
Bakan Mustafa Varank'tan ekim ayı sanayi üretimi değerlendirmesi
Adıyaman'da korkunç görüntü! Avlanması yasaktı köylüler bu halde buldu
HDP'li eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier'e 9 yıl hapis cezası verildi
Masterchef Serhat'ın nişanlısı kaç yaşında ne iş yapıyor?
Yorumlar 1 yorum