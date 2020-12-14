BIST 1.391
DOLAR 7,84
EURO 9,53
ALTIN 460,27
HABER /  GÜNCEL

HDP'li eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier'e 9 yıl hapis cezası verildi

Terör örgütü PKK üyesi teröristleri evinde saklayan HDP'li Rojda Nazlier, görevden alınmasının ardından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçuyla 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Abone ol

Terör soruşturması kapsamında görevden alınan HDP'li eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier'in yargılandığı davada karar çıktı. Diyarbakır'da yargılanan Rojda Nazlier, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Teslim olan 'Zerdeşt' kod adlı terörist E.T.'nin ifadesinin ardından gözaltına alınan HDP'li Nazlıer'in, 6 Haziran 2016'da terör örgütünün Ape Musa kampından gelen 5 teröristi karşıladığı öğrenilmişti.

Eli kanlı kalleş teröristleri evinde sakladı

Nazlıer'in evinde sakladığı teröristler arasında Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit olduğu saldırıyı düzenleyen ve 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi listede aranan 'Eylül Ergani' kod adlı Murat Üçer ile 300 bin TL ödülle gri listede aranan ve polis memuru Nazım Tuncer'i şehit eden 'Botan' kod adlı Veli Taşkıran'ın da bulunduğu belirlenmişti.

Yaşam malzemesi de temin etmişti!

Öte yandan Nazlier'in, teröristlerin yaşam malzemesi temin etmesi için liste verdiği de ortaya çıkmıştı. Nazlıer'in ayarladığı minibüsle başka bir terör kampına nakledilen teröristlerden Murat Üçer, Derik Kaymakamı Safitürk'ün şehit edilmesi dahil 6 ayrı saldırı düzenlemişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bill Gates'ten ürküten tahmin: 4-6 ay ABD için en ölümcül dönem olabilir
Koronavirüs aşısından sonra Covid-19 ilacı bulundu! Tam bir korona engelleyici
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan taburcu oldu ilk uyarıyı yaptı: Kapanma 28 gün olmalı
CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin: Yoğun bakımlar yüzde 100 dolu, insanlar ölüme terk ediliyor
MİT'ten İran'lı ajan operasyonu! Uyuşturucu Baronu Zindaşti'nin 11 adamı yakalandı
Elektrik faturalarında yeni kazık engellendi! Şirketlerin otel, telefon, yemek giderleri faturaya eklenmeyecek
ÖNCEKİ HABERLER
AVM'ler için tavsiye kararları! Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği açıkladı
Mbaye Diagne'den helal olsun dedirten hareket
Yüzlerce kişi arasından seçildiler! İşte yurtdışına yollanacak 15 yetenekli genç
Artvin'de 116 yaşında koronavirüsü yenen Fatma nine uzun yaşamın sırrını anlattı
Yerli Malı Haftası şiirleri 2 kıtalık kısa-4 kıtalık yerli malı şiirleri
Kreş ve anaokulları açılıyor mu Ziya Selçuk bugün açıklayacak
Yorumlar 5 yorum