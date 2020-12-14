HDP'li eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier'e 9 yıl hapis cezası verildi

Terör örgütü PKK üyesi teröristleri evinde saklayan HDP'li Rojda Nazlier, görevden alınmasının ardından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçuyla 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Terör soruşturması kapsamında görevden alınan HDP'li eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier'in yargılandığı davada karar çıktı. Diyarbakır'da yargılanan Rojda Nazlier, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Teslim olan 'Zerdeşt' kod adlı terörist E.T.'nin ifadesinin ardından gözaltına alınan HDP'li Nazlıer'in, 6 Haziran 2016'da terör örgütünün Ape Musa kampından gelen 5 teröristi karşıladığı öğrenilmişti.

Eli kanlı kalleş teröristleri evinde sakladı

Nazlıer'in evinde sakladığı teröristler arasında Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit olduğu saldırıyı düzenleyen ve 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi listede aranan 'Eylül Ergani' kod adlı Murat Üçer ile 300 bin TL ödülle gri listede aranan ve polis memuru Nazım Tuncer'i şehit eden 'Botan' kod adlı Veli Taşkıran'ın da bulunduğu belirlenmişti.

Yaşam malzemesi de temin etmişti!

Öte yandan Nazlier'in, teröristlerin yaşam malzemesi temin etmesi için liste verdiği de ortaya çıkmıştı. Nazlıer'in ayarladığı minibüsle başka bir terör kampına nakledilen teröristlerden Murat Üçer, Derik Kaymakamı Safitürk'ün şehit edilmesi dahil 6 ayrı saldırı düzenlemişti.