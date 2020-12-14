BIST 1.391
DOLAR 7,84
EURO 9,53
ALTIN 460,27
HABER /  GÜNCEL

Ankara'da banka şubesinde silahlı soygun girişimi! 1 kişi yaralandı

 ANKARA'da elinde silahla girdiği banka şubesini soymaya kalkan M.A., güvenlik görevlisinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Müdahale sırasında banka müşterisi yaralandı.

Abone ol

Etimesgut ilçesindeki banka şubesine sabah saatlerinde elinde tabanca ile içeriye giren M.A., elindeki çantayı gişedeki memurların önüne attı. Memurlardan kasadaki parayı çantaya koymalarını isteyen M.A.'ya, şubeden çıkarken banka güvenlik görevlisi ile bir vatandaş müdahale etti. Bu sırada M.A.'nın elindeki silah ateş aldı. Banka müşterilerinden C.S.Ç, vücuduna isabet eden iki kurşunla ağır yaralandı. Etkisiz hale getirilen M.A., gelen polis ekiplerine teslim edildi. Yaralanan C.S.Ç., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan C.S.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Valilikten açıklama

Olayla ilgili Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Etimesgut ilçemizde bir banka şubesine yönelik silahlı soygun girişiminde bulunan bir şahıs, güvenlik görevlisinin müdahalesi sonucunda yakalanmış olup, müdahale sırasında yaralanan bir vatandaşımız hastanede tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili detaylı tahkikat sürdürülmektedir" denildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bill Gates'ten ürküten tahmin: 4-6 ay ABD için en ölümcül dönem olabilir
Koronavirüs aşısından sonra Covid-19 ilacı bulundu! Tam bir korona engelleyici
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan taburcu oldu ilk uyarıyı yaptı: Kapanma 28 gün olmalı
CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin: Yoğun bakımlar yüzde 100 dolu, insanlar ölüme terk ediliyor
MİT'ten İran'lı ajan operasyonu! Uyuşturucu Baronu Zindaşti'nin 11 adamı yakalandı
Elektrik faturalarında yeni kazık engellendi! Şirketlerin otel, telefon, yemek giderleri faturaya eklenmeyecek
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Mustafa Varank'tan ekim ayı sanayi üretimi değerlendirmesi
Adıyaman'da korkunç görüntü! Avlanması yasaktı köylüler bu halde buldu
HDP'li eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier'e 9 yıl hapis cezası verildi
AVM'ler için tavsiye kararları! Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği açıkladı
Mbaye Diagne'den helal olsun dedirten hareket
Mete Yavaşoğlu kimdir kaç yaşında evli mi eşi ve çocuklar var mı?
Yorumlar