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Adıyaman'da korkunç görüntü! Avlanması yasaktı köylüler bu halde buldu

İhlas Haber Ajansı

ADIYAMAN’da, avlanması yasak olan bir dağ keçisi kesilmiş halde bulundu.

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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze 22 kilometre uzaklıkta bulunan Uzun köy civarında köylüler tarafından kesilmiş bir dağ keçisi bulundu. Avlanması yasak olan dağ keçisini kesilmiş halde bulan köylüler duruma tepki gösterdi. Köylüler, kafası, ayakları ve derisi dağ başında bırakılan dağ keçisini öldüren şahıs ya da şahısların yakalanarak cezalandırılmasını istedi.

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