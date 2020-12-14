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Çikolata, bisküvi, cipslerde o ibare çıkarılıyor! Sektör görüşüne açıldı

Çikolata, bisküvi, cips gibi pek çok gıda maddesinin ambalajında yer alan "trans yağ yoktur" ibaresi çıkartılıyor. Ayrıca etiketlerden de kaldırılacak. Türk Gıda Kodeksi'nde değişiklik yapılması için taslak sektörün görüşüne açıldı. Taslağın geçmesi halinde trans yağ kullanmayan üretici, bunu yazamayacak.

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, konuya ilişkin olarak hazırladığı "Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" taslağı bakanlığın internet sayfasında görüşe açıldı. Söz konusu taslakta, “Yönetmelik ile getirilen kısıtlamalar kapsamında gıda etiketlerinde trans yağ ile ilgili beyan yapılmaz” hükmüne yer veriliyor. Taslağın bu haliyle kabul edilmesi halinde, gıda ürünlerinin "trans yağ" içerip içermediği etiketlere yazılmayacak. 

Trans yağ içeriğinin yüzde 2 ile sınırlandırıldığını belirten bakanlık yetkililerine göre "Trans yağ yoktur" ibaresi tüketiciyi yanlış yönlendiriyor. Çikolata, bisküvi, cips gibi pek çok gıda maddesinin ambalajında yer alan "trans yağ yoktur" ibaresi çıkartılıyor. Ayrıca etiketlerden de kaldırılacak. Türk Gıda Kodeksi'nde değişiklik yapılması için taslak sektörün görüşüne açıldı. Taslağın geçmesi halinde trans yağ kullanmayan üretici, bunu yazamayacak.

Kabul edilirse ibare kaldırılacak
Dünya gazetesinden Ali Ekber Yıldırım’n haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinin etiketinde “trans yağ” ibaresini kaldırmak için yönetmelik taslağı hazırladı. Taslak bu haliyle kabul edilirse gıda ürünlerinde “trans yağ” olsa da olmasa da etikete yazılamayacak ve tüketici trans yağ olup olmadığını bilemeyecek. Bazı ürünlerin etiketinde yer alan “ürünlerimizde trans yağ yoktur” ibaresi de böylece yasaklanmış olacak.

İnternet sayfasında görüşe açıldı
Bakanlık tarafından hazırlanan “Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” taslağı bakanlığın internet sayfasında görüşe açıldı.

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