Naci Ağbal 16 Aralık’ta sunum yapacak! Merkez Bankası açıkladı

Merkez Bankası, 16 Aralık'ta '2021 Yılında Para ve Kur Politikası' toplantısının sanal ortamda gerçekleştirileceği açıkladı. Başkan Naci Ağbal, sunum yapacak.

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Böylece 7 Kasım’da Merkez Bankası başkanlık koltuğuna oturan Ağbal ilk kez basın karşısına çıkacak ve soruları yanıtlayacak.

Merkez Bankası’nın her yıl aralık ayında online yayınladığı “Para ve kur politikası” raporu, gelecek yıl bankanın izleyeceği politikalara ilişkin bir çok öngörüye de temel oluşturuyor.

Son 4 yıldır "Para ve kur politikası" için özel toplantı yapılmıyordu

T24’ün görüştüğü uzmanlar, Merkez Bankası "Para ve kur politikası" metninin teknik bir içeriğe sahip olduğunu ve piyasanın geniş kesimlerinden çok bankaları yakından ilgilendirdiğini belirtti.

Uzmanlar, son olarak Erdem Başçı’nın başkanlığı döneminde “Para ve kur politikası” metni için sunum toplantıları gerçekleştirildiği, ancak bu toplantıların “Enflasyon raporu” sunumları gibi, temel politikaların masaya yatırılması ve sorgulanmasına yol açtığı için 2016’dan sonra vazgeçildiğini ifade etti.

Merkez Bankası’nın son 4 yıldır "Para ve kur politikası" için özel bir toplantı düzenlemediğinin altı çizildi.

Neden yapıyor?

Naci Ağbal’ın uzun zamandır yapılmayan sunumu yeniden başlatması, piyasayı yönlendirmek için iletişimden yoğun biçimde yararlanma isteğinin bir işareti olarak değerlendirildi.