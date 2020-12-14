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Milan için büyük gün! Hakan Çalhanoğlu masaya oturuyor

İtalyan devi Milan, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu bırakma niyetinde değil. Çarşamba günü Hakan'ın menajeri ile Milanlı yöneticiler transfer masasına oturacak. Yeni sözleşmede tek pürüz Hakan'ın alacağı maaş.

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Milan'da oynayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. İsmi Juventus ve İngiliz ekipleriyle anılan Çalhanoğlu'nun menajerinin sözleşme uzatmak için Milan yönetimi ile görüşmelere başlayacağı belirtildi.

Calciomercato'nun haberine göre; Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri, Çarşamba günü Milano'ya gelerek yönetimle bir araya gelecek. Milli futbolcu daha önce talep ettiği yıllık 6 milyon euroluk maaşı ücretini menajerinden düşürmesini istemişti.

Maaş çözülürse Hakan devam diyecek

Haberde Milan'ın Hakan Çalhanoğlu için 3.5 milyon euroluk bir maaş belirlediği, milli futbolcunun ise son rakamının 4 ila 4.5 milyon euro arasında olduğu belirtildi.

Çarşamba günü yapılacak görüşmenin ardından Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'da mı kalacağı yoksa başka takıma mı transfer olacağı belli olacak.

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