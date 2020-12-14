BIST 1.391
DOLAR 7,83
EURO 9,53
ALTIN 460,07
HABER /  YEREL
ADV Ebebek'te bebek bezlerinde indirim fırsatı

Rize'de feci olay! Bir evde çıkan yangın diğer evlere sıçradı

RİZE'nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde bir evde çıkan yangın diğer evlere sıçradı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Abone ol

Rize’de İkizdere İlçesine bağlı Gölyayla köyünde yangın çıktı. Gölyayla’da meydana gelen yangında 5 ev zarar görürken can kaybının olmadığı bildirildi.

İkizdere Kaymakamı Cafer Kaymakçı, şu ana kadar 5 evin yandığını belirterek, "Yangına müdahale ediyoruz ancak rüzgarın etkisiyle büyüyerek devam ediyor. Çevredeki evlere sıçramasından endişe ediyoruz, ekiplerimiz yangını söndürmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyor." dedi.

Alevlere Rize, Kalkandere ve İkizdere itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Yerli koronavirüs aşısının Faz-1 çalışması tamamlandı! Yan etki var mı?
Bill Gates'ten ürküten tahmin: 4-6 ay ABD için en ölümcül dönem olabilir
Koronavirüs aşısından sonra Covid-19 ilacı bulundu! Tam bir korona engelleyici
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan taburcu oldu ilk uyarıyı yaptı: Kapanma 28 gün olmalı
CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin: Yoğun bakımlar yüzde 100 dolu, insanlar ölüme terk ediliyor
MİT'ten İran'lı ajan operasyonu! Uyuşturucu Baronu Zindaşti'nin 11 adamı yakalandı
ÖNCEKİ HABERLER
Melis Alphan'ın dedesi kimdir arkadaşı torununa taciz etti
Bosna Hersek Dışişleri Bakanı: Türk milleti iyi bir dostumuz
Çikolata, bisküvi, cipslerde o ibare çıkarılıyor! Sektör görüşüne açıldı
Şehit aileleri: Bakan Soylu bizim sesimiz oldu
Melis Alphan kimdir kaç yaşında tacize uğradı itiraf etti
Kreş ve anaokulları açılıyor mu Ziya Selçuk bugün açıklayacak
Yorumlar