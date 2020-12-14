Rize'de feci olay! Bir evde çıkan yangın diğer evlere sıçradı

RİZE'nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde bir evde çıkan yangın diğer evlere sıçradı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

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Rize’de İkizdere İlçesine bağlı Gölyayla köyünde yangın çıktı. Gölyayla’da meydana gelen yangında 5 ev zarar görürken can kaybının olmadığı bildirildi.

İkizdere Kaymakamı Cafer Kaymakçı, şu ana kadar 5 evin yandığını belirterek, "Yangına müdahale ediyoruz ancak rüzgarın etkisiyle büyüyerek devam ediyor. Çevredeki evlere sıçramasından endişe ediyoruz, ekiplerimiz yangını söndürmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyor." dedi.

Alevlere Rize, Kalkandere ve İkizdere itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.