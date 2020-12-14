Teknik direktör Gerard Houllier hayatını kaybetti

PSG, Liverpool, Olympique Lyon ve Fransa Milli Takımını da çalıştıran Gerard Houllier, 73 yaşında hayatını kaybetti.

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Fransa eski teknik direktör Gerard Houllier'in yasını tutuyor. Fransa Milli Takımı'nın yanısıra ülkesinde Olympique Lyon ve Paris Saint Germain(PSG) İngiltere'de Liverpool ve Aston Villa gibi takımların da teknik patronluğunu yapan Houllier, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Geçen ay kalp ameliyatı geçiren Houllier, memkeketinde Pas de Calais'teki Hucquelers'te futbola başladı. Ancak asla profesyonel olarak futbol oynamayan Houllier, Liverpool'da asistan olarak 1 yıl çalıştı ve burada amatör Alsop'ta oynadı. Fransa'ya döndüğünde tekrar Hucquliers'le anlaştı.

26 yaşında öğretmenliği bıraktı ve Touquet AC'nin oyuncu teknik direktörü oldu. Alt liglerdeki çalıştırıcığının ardından 1982'de Lens'in başına geçti. Buradaki performansının ardından 3 yıl sonra PSG'nin teknik patronu oldu. PSG'nin ardından Fransa Milli Takımı yolu açıldı. 1988'de Milli takımda yardımcı antrenörlük yaparak başlayan Gerard Houllier, 1994'te Horozların bir numaralı ismi oldu. Houllier, 2004'te ise Liverpool menajerliğine getirildi. Daha sonra Olympique Lyon ve Aston Villa'da da görev yapan Houllier, çeşitli takımlarda yöneticilik görevi sürdürdü.

Fransa'da PSG (1) ve Olmpique Lyon (2) ile lig şampiyonlukları yaşayan Gerard Houllier, Liverpool'daki döneminde de İngiltere Kupası, Lig Kupası ve UEFA Kupası ile UEFA Süper Kupası kazandı.