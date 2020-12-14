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Zonguldak'taki vahşet! Eski sevgilinin bıçakladığı Çağla Çiçekçi yoğun bakımdan çıktı

ZONGULDAK'ta geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda 22 yaşındaki Çağla eski sevgilisi tarafından çıkan tartışma sonrası 10 yerinden bıçaklanmıştı. Özel hastanede tedavi altına alınan genç kızın normal odaya alındığı bildirildi.

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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, eski erkek arkadaşı tarafından 10 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Çağla Çiçekçi (22) yoğun bakımdan çıktı.

Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde 9 Aralık'ta meydana gelen olayda Çağla Çiçekçi, evine gelen eski erkek arkadaşı Ufuk Özer tarafından bıçaklandı. 10 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Çiçekçi, özel hastanede tedavi altına alındı. Çiçekçi, yoğun bakımda süren tedavisinin ardından normal odaya alındı. Durumu iyiye giden Çiçekçi'nin bir süre daha gözetim altında tutulacağı öğrenildi. 

Eski sevgili Ufuk Özer, olayın ardından teslim olup, tutuklanmıştı.

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