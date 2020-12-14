Tunceli'de kısıtlamayı ihlal edip ava çıktılar! Ceza yağdı

TUNCELİ'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, ava çıkan 2 kişiye toplam 6 bin 300 TL cezai işlem uygulandı.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hafta sonu jandarmanın da desteğiyle Çemişgezek ilçesi kırsalında kaçak avlanma ile ilgili çalışma yaptı.

Çalışmada, ellerinde av malzemeleriyle yakalanan 2 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 6 bin 300 TL cezai işlem uygulanırken, 1 yarı otomatik av tüfeğine de el konuldu.