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İstanbul'da vatandaşları 10 milyon lira dolandıran çete yakalandı

Kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran 10 çete üyesi gözaltına alınırken, şüphelilerden birinin mağdurlardan aldıkları paralarla çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı.

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İstanbul'un Etiler ilçesinde yaşayan yaşlı bir vatandaş, telefon dolandırıcılarının hedefi oldu.

10 kişilik bir çetenin tuzağına düşen E.E.G. isimli vatandaş "Adınız terör örgütü listesinde." bahanesiyle kandırıldı.

500 bin lirasını kaptırdı 

Şüpheliler konuşmasında, "Banka hesaplarınızdan terör örgütüne para akışı sağlanıyor. Paranızı biz alıp kontrol edelim, daha sonra size teslim edip adınızı listeden silelim." ifadelerini kullandı.

Daha sonra mağdurun evine giden çete kuryesi İ.B., 500 bin TL değerinde döviz aldı.

Polis harekete geçti

Durumun fark edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Farklı şehirlerde 10 milyon TL'lik vurgun

Polis ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki çalışma sonucunda çetenin Konya, Denizli ve İstanbul'daki vatandaşlardan 10 milyon TL dolandırdığı tespit edildi.

Ele geçirilen 1 buçuk milyon TL, polis ekipleri tarafından mağdurlara iade edildi.

Eş zamanlı operasyon

Polis ekipleri şüphelilerin Şanlıurfa ve Antalya'da kaldığını tespit etti. İki ilde yapılan eş zamanlı operasyon ile şüpheliler adreslerinde gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen 10 şüpheliden İ.Ç.'nin çete lideri, H.T.'nin ise çete lideri yardımcısı olduğu tespit edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan çete üyesinin dolandırıcılık anları kameralara yansıdı.

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