19 yaşındaki milli karateci Semih Arslan vefat etti

Milli karateci Semih Arslan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Arslan'ın 5 yaşından bu yana antrenörlüğünü yapan Cengiz Çınar, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Çınar, "Ölüm haberiyle yıkıldık. Duygularımı tarif edemem. Gelecek vadeden bir sporcuydu. Ani ölümü hepimizi çok üzdü. Allah mekanını cennet eylesin" dedi.

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Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Ankara sporcusu ve Gazi Üniversitesi BESYO 2'nci sınıf öğrencisi olan 19 yaşındaki Semih Arslan, evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Semih Arslan'ın cenazesi; ailesi, antrenörleri ve sevenlerinin tarafından Etimesgut Elvanköy Mezarlığı'na defnedildi.

Semih Arslan'ın 5 yaşından beri antrenörlüğünü yapan Cengiz Çınar, "Semih, 2005 yılında karate sporuna başladı. Türkiye, Balkan ve Uluslararası müsabakalarda onlarca derecesi var. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusuydu. 5 yaşından bu yana antrenörlüğünü yapıyordum. Eski Karate Milli Takım teknik direktörüyüm şu an TOHM Karate Genel Koordinatörü olarak görev yapıyorum. Ölüm haberiyle yıkıldık. Duygularımı tarif edemem. Gelecek vadeden bir sporcuydu. Ani ölümü hepimizi çok üzdü. Allah mekanını cennet eylesin" diye konuştu.

"Semih, ekim ayında covid-19 atlattı''

Antrenör Cengiz Çınar, kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda belli olacağını belirterek, "Semih, ekim ayında covid-19 atlattı. Karantinadan çıktıktan sonra da herhangi bir problemi yoktu. 15 km koşan, kilosuna göre çok güçlü bir sporcuydu. TOHM'da yapılan testlerde hep birinci gelirdi. Dedesinde kalp hastalığı varmış. Otopsi sonucunu bekliyoruz" diye konuştu.

"Saz çalmayı öğreniyordu"

Cengiz Çınar, Semih'in sosyal anlamda da aktif bir insan olduğunu vurgulayarak, "Arkadaşı O'na saz çalmayı öğretiyordu. Semih, düzgün, terbiyeli, çok çalışkan, temiz, dürüst bir çocuktu. Gece 01.00 sularında birden kasılmış ve hastaneye kaldırmışlar. Öylece de kaybettik onu. Çok üzgünüz. Cenazesini Ankara Etimesgut Elvanköy Mezarlığı'na defnettik. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, aileyi arayarak baş sağlığında bulundu. Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürümüz, federasyon başkanımız ve milli takım antrenörleri, sporcular herkes bizlere destek oldu" ifadelerini kullandı.

Federasyon açıklama yayınladı

Türkiye Karate Federasyonu'ndan yapılan açıklamada ise "Ankara Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcumuz, milli karateci Semih Arslan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Semih Arslan kardeşimize Allahtan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyoruz, camiamızın başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.