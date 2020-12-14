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Sınır Tanımayan Gazeteciler: 387 gazeteci hapiste, Türkiye basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 154'üncü sırada

Sınır Tanımayan Gazeteciler'in (RSF) 2020 raporuna göre dünya genelinde 387 gazeteci mesleği nedeniyle cezaevinde bulunuyor. Türkiye, raporda bulunan 180 ülke arasında basın özgürlüğü listesinde 154’üncü sırada yer alıyor.

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Sınır Tanımayan Gazeteciler'in 2020 yılı basın özgürlüğü raporuna göre 1 Aralık itibarıyla dünya çapında 387 gazeteci mesleği nedeniyle cezaevinde bulunuyor. Rapora göre hapisteki gazetecilerin yüzde 61’i, Çin, Suudi Arabistan, Mısır, Vietnam ve Suriye'de bulunuyor. Raporda hapisteki gazetecilerin yanı sıra 54 gazetecinin kaçırıldığı ve dördünün kayıp olduğu belirtiliyor.

Yüzde 35’lik artış

Dünya çapında hapisteki kadın gazetecilerin sayısı 42 olarak açıklanırken, kadın gazetecilerin toplam tutuklu gazetecilere oranında geçen yıla göre yüzde 35’lik artış kaydedildi.

RSF verilerine göre Türkiye’de ise 1 Aralık itibarıyla 13 gazeteci mesleklerinden dolayı cezaevinde bulunurken, mesleği dışındaki gerekçelerle tutuklanan ya da tutuklanma gerekçesi net olmayan vakalar rakamlara yansıtılmıyor.

Türkiye, RSF’in 180 ülkenin yer aldığı basın özgürlüğü listesinde 154’üncü sırada bulunuyor.

Öte yandan rapora göre dünya çapında 130’u aşkın gazeteci ise Koronavirüs pandemisiyle ilgili yaptığı haberler nedeniyle tutuklandı. Raporda bu gazetecilerden en az 14’ünün şu an hâlâ cezaevinde bulunduğuna dikkat çekildi.

1 Aralık itibarıyla tutuklu beş gazetecinin ise idam cezasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi.

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