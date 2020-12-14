Ufuk Beydemir kaç yaşında kimdir? Ufuk Beydemir şarkıları

Ay Tenli Kadın şarkısı ile tanınan ve milyonlarca dinlenen şarkıcı Ufuk Beydemir'in adı son günlerde oyuncu İpek Filiz ile anılıyor. İkilinin paylaştığı fotoğraflar acaba sevgililer mi sorusunu akıllara getirdi. Peki Ufuk Beydemir kimdir, kaç yaşında, hangi şarkıları var?

Abone ol

Son günlerin popüler şarkıcısı Ufuk Beydemir oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile olan bir pozunu instagram hesabından paylaştı ve akıllara ikili sevgili mi sorusu geldi. Bu haberin ardından şarkıcı ve söz yazarı olan Ufuk Beydemir magazin severler tarafından merak ediliyor. Peki, Ufuk Beydemir kimdir? Ufuk Beydemir kaç yaşında, nereli? Ufuk Beydemir biyografisi

28 yaşındaki Beydemir de aynı fotoğrafı Instagram'da paylaştı. İkilinin bu gönderisi, "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu akıllara getirdi.

Ufuk Beydemir kimdir: Ufuk Beydemir (d. 14 Nisan 1992; İstanbul), Türk şarkıcı, söz yazarı ve tenis antrenörüdür. "Ay Tenli Kadın" adlı şarkısı ile tanınmaktadır. Beydemir, 2018 yılında GQ Türkiye'nin "GQ Yılın Erkekleri" yarışmasının "Yılın Kendini Gösteren Müzisyeni Ödülü" için aday olmuş ve bu adaylığı üçüncü olarak tamamlamıştır. 2018 yılında ilk albümü olan Sevda Gibi'yi yayınlayan Beydemir, 2019 yılında PowerTürk Müzik Ödülleri'nde "En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcı" ödülünü kazandı.

UFUK BEYDEMİR DİSKOGRAGİSİ

Albümleri

Sevda Gibi (2018)

Kristal Oda (2020)

EP'leri

Akustik (2019)

Ödül ve adaylıkları

2019 - PowerTürk Müzik Ödülleri - "En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcı"