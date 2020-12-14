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AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir koronavirüse yakalandı

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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AK Partili Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM'de bütçe görüşmelerinin devam ettiği sırada yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

 Genel durumunun iyi olduğunu ve evde izole durumda bulunduğunu kaydeden Demir, "Bu süreçte sizlerden gelecek telefonlara yanıt veremeyeceğim. Mümkün oldukça yazılı mesajla iletişim kurmanızı rica ediyorum. Sizlerden dua bekliyor, hepinize sağlıklı günler diliyorum." ifadelerini kullandı.

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