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Sudan, ABD'nin kara listesinden resmen çıktı! İsrail'le normalleşmenin karşılığı

İSRAİL'le normalleşme anlaşmalarına varan ülkelerden biri olan Sudan, ABD'nin terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarıldı.

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ABD'nin Sudan Büyükelçiliği, Washington'ın Hartum'u terörizm sponsoru devletler listesinden çıkarma kararının bugün yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Elçilik açıklamasında, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Sudan'ın Terörizm Sponsoru Devlet olarak tanımlanmasının feshinin bugün itibariyle yürürlükte olduğunu ve Resmi Gazete'de yayımlanacağını belirten belgeyi imzaladığı belirtildi. Pompeo, ağustosta ziyaret ettiği Hartum'da geçici yönetimi İsrail'i tanıyıp diplomatik ilişkiler kurmaya ikna çalışmalarını ilerletmişti.

Nisan 2019'da halk ayaklanmasına koşut askeri yetkililer tarafından devrilen Ömer Beşir'in 30 yıllık devlet başkanlığı sırasında Kaide lideri Usame bin Ladin'e yardım ve yataklık gerekçesiyle ABD'nin terörü destekleyen ülkeler listesine alınan ve yaptırımlarının hedefi olan Sudan, bu yüzden 1993'ten beri Batı'nın mali yardımları ve yatırımlarından mahrum kaldı.

Trump'ın 23 Ekim'de İsrail'i tanıyıp normal ilişki kuran Müslüman nüfuslu ülkeler kervanına kattığı Sudan'ı listeden çıkarma kararı, Kongre'nin 45 günlük gözden geçirme sürecinden geçerek yürürlüğe girdi. Böylece Batı'nın para musluklarının açılacağı Sudan, ABD'deki davalara karşı koruma da elde edecek.

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